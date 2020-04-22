Сенат США одобрил пакет поддержки экономики на сумму $484 млрд

Американский сенат принял пакет поддержки экономики страны объёмом $484 млрд в связи с пандемией коронавируса.

Как пишет CBS, законопроект предусматривает выделение $310 млрд на поддержку малого бизнеса, а также $60 млрд на помощь в случае чрезвычайных ситуаций.

Senate reaches deal on $484 billion relief package to boost small business loans https://t.co/13H6bJoeJipic.twitter.com/BAS73pyhku — CBS News (@CBSNews) April 21, 2020

Кроме того, в программе предусмотрены $25 млрд, которые пойдут на расширение тестирования на коронавирусную инфекцию.

19 апреля министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин заявил о намерении американских властей в ближайшее время выделить $300 млрд на поддержку предприятий малого бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.