США намерены в ближайшее время выделить $300 млрд на поддержку бизнеса
- РИА Новости
Об этом сообщает CNN.
«Я думаю, что мы достигнем соглашения, сенат одобрит его уже завтра (20 апреля. — RT), а палата представителей — во вторник (21 апреля. — RT)», — сказал он, комментируя ситуацию с одобрением выделения финансовой помощи в размере $300 млрд.
В марте администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением COVID-19.
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.