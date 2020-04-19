США намерены в ближайшее время выделить $300 млрд на поддержку бизнеса

Министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин заявил о намерении американских властей в ближайшее время выделить $300 млрд на поддержку предприятий малого бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, что мы достигнем соглашения, сенат одобрит его уже завтра (20 апреля. — RT), а палата представителей — во вторник (21 апреля. — RT)», — сказал он, комментируя ситуацию с одобрением выделения финансовой помощи в размере $300 млрд.

В марте администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением COVID-19.

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия ситуации с коронавирусом для мировой экономики.