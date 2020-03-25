Белый дом и сенат договорились о стимулировании экономики на $2 трлн

Администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома по связям с законодательными органами Эрика Уланда.

«Дамы и господа, мы это сделали. Мы достигли соглашения», — сказал он журналистам.

По данным издания, эти средства планируется направить на наполнение экономики капиталом, оказание помощи американским гражданам, создание кредитной программы для малых предприятий и создание фонда для промышленности, городов и штатов.

Как ожидается, соглашение в скором времени будет обсуждено на заседании сената конгресса США.

Ранее советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что американские власти планируют выделить около $6 трлн помощи из-за распространения коронавируса.