Белый дом и сенат договорились о стимулировании экономики на $2 трлн
- Reuters
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома по связям с законодательными органами Эрика Уланда.
«Дамы и господа, мы это сделали. Мы достигли соглашения», — сказал он журналистам.
По данным издания, эти средства планируется направить на наполнение экономики капиталом, оказание помощи американским гражданам, создание кредитной программы для малых предприятий и создание фонда для промышленности, городов и штатов.
Как ожидается, соглашение в скором времени будет обсуждено на заседании сената конгресса США.
Ранее советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что американские власти планируют выделить около $6 трлн помощи из-за распространения коронавируса.