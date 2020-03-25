Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Глава диппредставительства отметил, что российские тест-наборы показали высокое качество в КНР и Иране, также они переданы в Италию.

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.

Ранее советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что американские власти планируют выделить около $6 трлн помощи из-за распространения коронавируса.