Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

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Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Россия готова в случае необходимости помочь Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Глава диппредставительства отметил, что российские тест-наборы показали высокое качество в КНР и Иране, также они переданы в Италию.

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости. 

Ранее советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил, что американские власти планируют выделить около $6 трлн помощи из-за распространения коронавируса.

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