В конгрессе США поддержали выделение $2 трлн на поддержку экономики

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Палата представителей США поддержала законопроект о выделении $2 трлн для стимулирования экономики в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В конгрессе США поддержали выделение $2 трлн на поддержку экономики
  • Reuters

Об этом информирует CNN.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением COVID-19.

Отмечалось, что средства планируется направить на наполнение экономики капиталом, оказание помощи американским гражданам, создание кредитной программы для малых предприятий и создание фонда для промышленности, городов и штатов.

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