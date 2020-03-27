В конгрессе США поддержали выделение $2 трлн на поддержку экономики
- Reuters
Об этом информирует CNN.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа и лидеры сената достигли соглашения о мерах стимулирования экономики на $2 трлн из-за ситуации с распространением COVID-19.
Отмечалось, что средства планируется направить на наполнение экономики капиталом, оказание помощи американским гражданам, создание кредитной программы для малых предприятий и создание фонда для промышленности, городов и штатов.