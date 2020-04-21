В Госдуме поддержали призыв немецкого депутата к отмене санкций

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление члена международного комитета бундестага ФРГ Вальдемара Гердта о том, что необходимость снятия санкций связана с предотвращением глобальной экономической рецессии из-за пандемии коронавируса.

«Немецкий депутат призывает к благоразумию, но сегодня западные политики закостенели в своих антироссийских позициях. Без сомнения, было бы абсолютно правильным во время противостояния пандемии начать писать мировую историю в определённой мере с чистого листа», — подчеркнул Бальбек.

Он отметил, что между странами останутся разногласия, замороженные конфликты не исчезнут, но пандемия «даёт шанс смягчить эту ситуацию в отношениях между разными странами».

«Возможно, немецкий политик — это глас вопиющего в пустыне, но без таких людей, которые взывают к миру и размораживанию отношений, наверное, и человечество прекратило бы своё развитие. Думаю, всё останется, как есть: одни будут требовать смягчить санкционную политику, другие — упорно на этом настаивать и, даже неся огромные экономические потери, бить себя в грудь и подчёркивать свою принципиальность», — заключил Бальбек.

Ранее член международного комитета бундестага ФРГ Вальдемар Гердт, комментируя в беседе с РИА Новости слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об аморальности сохранения в данный момент ограничительных мер, заявил о необходимости отмены санкций из-за коронавируса.