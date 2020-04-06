В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что в Европейском союзе не видят проблем в сохранении антироссийских санкций в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«(Санкции. — RT) не подрывают возможности России бороться с коронавирусом», — цитирует его ТАСС.

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.

Председатель комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст также заявлял о неприемлемости американской санкционной политики во время пандемии коронавируса.