В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

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Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что в Европейском союзе не видят проблем в сохранении антироссийских санкций в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
  • РИА Новости

«(Санкции. — RT) не подрывают возможности России бороться с коронавирусом», — цитирует его ТАСС.

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.

Председатель комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст также заявлял о неприемлемости американской санкционной политики во время пандемии коронавируса.

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