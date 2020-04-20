Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в САР

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

AFP

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейруна-Ага — Телль-Сайид — Телль-Хатун — Дейруна-Ага в провинции Хасеке», — говорится в сообщении. Кроме того, российская армейская авиация провела воздушное патрулирование аэродром Метрас — аэродром Квайрес — аэродром Метрас. В начале апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы сирийского урегулирования, включая ситуацию в Идлибе.