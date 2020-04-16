Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
- AFP
«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Гариб — Улайшар - Кюртак — Телль-Хажеб — Айтувайран-Тахтани — Хараб-Нас — Кири-Зури — Гариб в провинции Алеппо», — сказал он.
По его словам, подразделения военной полиции России продолжили патрулирование в Алеппо и Хасеке.
Журавлёв добавил, что силы армейской авиации провели воздушное патрулирование, вылетев с аэродрома Камишлия.
В марте боевики заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе.