Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

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Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
  • AFP

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Гариб — Улайшар - Кюртак — Телль-Хажеб — Айтувайран-Тахтани — Хараб-Нас — Кири-Зури — Гариб в провинции Алеппо», — сказал он. 

По его словам, подразделения военной полиции России продолжили патрулирование в Алеппо и Хасеке.

Журавлёв добавил, что силы армейской авиации провели воздушное патрулирование, вылетев с аэродрома Камишлия.

В марте боевики заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе.

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