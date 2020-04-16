Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

AFP

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Гариб — Улайшар - Кюртак — Телль-Хажеб — Айтувайран-Тахтани — Хараб-Нас — Кири-Зури — Гариб в провинции Алеппо», — сказал он. По его словам, подразделения военной полиции России продолжили патрулирование в Алеппо и Хасеке. Журавлёв добавил, что силы армейской авиации провели воздушное патрулирование, вылетев с аэродрома Камишлия. В марте боевики заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе.