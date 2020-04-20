Асад заявил о попытках США использовать ситуацию с коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад заявил о попытках США использовать пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в политических целях.

Об этом, как сообщает SANA, глава Сирии заявил на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Дамаске.

По его словам, пандемия коронавируса «превратилась в область политических инвестиций некоторых стран на Западе во главе с Соединёнными Штатами».

Как он отметил, западные страны продолжают применять санкции, несмотря на сложившиеся исключительные гуманитарные условия.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе закрытой встречи Совета Безопасности по коронавирусу призвал в условиях пандемии снять все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран.