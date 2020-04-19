В Италии за сутки умерли 433 человека с коронавирусом

За последние сутки в Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 433 человека.

Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на департамент гражданской защиты страны.

Общее число жертв пандемии в стране достигло 23 660.

Уточняется, что за последние сутки в Италии выздоровели 2128 человек, в результате чего количество излечившихся достигло 47 555.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 178 972 человека, включая скончавшихся и выздоровевших.

Ранее сообщалось, что финансовые потери из-за отмены спортивных соревнований в Италии в связи с пандемией коронавируса могут составить порядка €60 млрд.