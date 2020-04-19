В посольстве России рассказали о подготовке вывозного рейса из Непала
- РИА Новости
Рейс запланирован на 20 апреля, он отправится по маршруту Катманду (Непал) — Янгон (Мьянма) — Москва.
«Это рейс авиакомпании Royal Flight. Сейчас мы готовимся к нему, чтобы возвращение наших граждан прошло благополучно», — сказал дипломат ТАСС.
На данный момент в Катманду находятся 122 россиянина, отметил Мельников, часть туристов живут в палаточном городке, организованном посольством.
В настоящее время списки пассажиров уточняются.
В Непале зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусом, летальных исходов пока не отмечено, подчёркивает агентство.
В конце марта сообщалось, что посольство России в Непале пытается выйти на связь с российскими туристами, которые могут находиться в Гималаях.
13 марта власти Непала приостановили выдачу туристических виз и отменили все весенние экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест.