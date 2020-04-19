В посольстве России рассказали о подготовке вывозного рейса из Непала

Более 100 россиян могут быть вывезены рейсом Royal Flight из Непала, рассказал заведующий консульским отделом посольства России Владимир Мельников. По его словам, среди желающих вернуться также есть граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Рейс запланирован на 20 апреля, он отправится по маршруту Катманду (Непал) — Янгон (Мьянма) — Москва.

«Это рейс авиакомпании Royal Flight. Сейчас мы готовимся к нему, чтобы возвращение наших граждан прошло благополучно», — сказал дипломат ТАСС.

На данный момент в Катманду находятся 122 россиянина, отметил Мельников, часть туристов живут в палаточном городке, организованном посольством.

В настоящее время списки пассажиров уточняются.

В Непале зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусом, летальных исходов пока не отмечено, подчёркивает агентство.

В конце марта сообщалось, что посольство России в Непале пытается выйти на связь с российскими туристами, которые могут находиться в Гималаях.

13 марта власти Непала приостановили выдачу туристических виз и отменили все весенние экспедиции на горные возвышенности, в том числе на Эверест.