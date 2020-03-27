Посольство пытается найти не выходящих на связь россиян в горах Непала

Посольство России в Непале пытается выйти на связь с российскими туристами, которые могут находиться в Гималаях.

«В настоящий момент в Непале более ста российских туристов, которые зарегистрировались в посольстве. Ведется работа по обнаружению местоположения российских туристов, которые еще не вышли на связь», — приводит РИА Новости сообщение дипломатического представительства.

Отмечается, что в горах могут быть россияне-альпинисты без связи.

«По нашим данным, ещё есть российские граждане, которые пока не вышли на связь с посольством, с ними мы тоже не можем связаться просто потому, что в горах нет связи. Как только они спустятся вниз, с ними будет установлен контакт, и будем с ними работать», — добавили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что предпринимаются меры по возращению россиян из Непала домой.

Ранее власти Непала приостановили выдачу туристических виз и отменили все весенние горные экспедиции, в том числе на Эверест в связи с пандемией коронавируса COVID-19.