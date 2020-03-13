Непал приостановил выдачу виз и отменил экспедиции на Эверест
- Reuters
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Об этом пишет The Kathmandu Post.
Как уточняется, решение принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Ограничения по визам вступят в силу 14 марта и продлятся до 30 апреля, отмечает издание со ссылкой на представителей правительства.
4 марта Министерство обороны Непала пригласило российских военных подняться на Эверест в составе международной команды с участием Китая, Индии и США.