Непал пригласил российских военных подняться на Эверест

Короткая ссылка
Министерство обороны Непала направило приглашение российским коллегам подняться на гору Эверест в составе международной команды с участием Китая, Индии и США.
Непал пригласил российских военных подняться на Эверест
  • Reuters

«Министерство обороны Непала направило в Министерство обороны России приглашение совместно подняться в этом году на Эверест», — приводит РИА Новости слова посла Непала Риши Рам Гхимире.

Он отметил, что Непал ждёт ответа от России на предложение, которое было направлено месяц назад.

По его словам, восхождение может состояться в мае.

«Мы пригласили также военных Индии, Китая, США. Это будет международное восхождение», — добавил посол, отметив, что расходы на подъём возьмёт на себя армия Непала.

В 2019 году непальский альпинист Нирмал Пурджа в рамках проекта «Миссия выполнима — 14/7» установил новый мировой рекорд, покорив 14 самых высоких горных вершин планеты за 189 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить