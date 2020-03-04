Непал пригласил российских военных подняться на Эверест

Министерство обороны Непала направило приглашение российским коллегам подняться на гору Эверест в составе международной команды с участием Китая, Индии и США.

«Министерство обороны Непала направило в Министерство обороны России приглашение совместно подняться в этом году на Эверест», — приводит РИА Новости слова посла Непала Риши Рам Гхимире.

Он отметил, что Непал ждёт ответа от России на предложение, которое было направлено месяц назад.

По его словам, восхождение может состояться в мае.

«Мы пригласили также военных Индии, Китая, США. Это будет международное восхождение», — добавил посол, отметив, что расходы на подъём возьмёт на себя армия Непала.

В 2019 году непальский альпинист Нирмал Пурджа в рамках проекта «Миссия выполнима — 14/7» установил новый мировой рекорд, покорив 14 самых высоких горных вершин планеты за 189 дней.