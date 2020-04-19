Власти Британии пока не намерены возобновлять работу школ

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Британские власти пока не намерены возобновлять работу школ в связи с распространением коронавируса, заявил британский министр образования Гэвин Уильямсон.
Власти Британии пока не намерены возобновлять работу школ
  • Reuters

«Пока какого-либо решения об открытии школ нет. Хочу заверить родителей и работников школ в том, что они откроются вновь только после того, как у нас будут научные данные, указывающие на то, что для такого решения наступил правильный момент», — написал он в Twitter.

В Великобритании было принято решение закрыть школы с 20 марта с целью предупреждения распространения коронавируса. Учреждения закрылись до дальнейших уведомлений.

По данным на 18 апреля, число умерших от последствий заражения COVID-19 в Великобритании составило 15 464.

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