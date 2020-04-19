Зариф посетит Сирию для встречи с Асадом

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 20 апреля прибудет в Сирию, где проведёт встречу с сирийским лидером Башаром Асадом и главой МИД Валидом Муаллемом. Стороны обсудят ситуацию в САР и борьбу с терроризмом.
Зариф посетит Сирию для встречи с Асадом
  • Reuters

«В ходе этой однодневной поездки он обсудит с президентом Сирии Башаром Асадом и главой МИД Валидом Муаллемом двусторонние отношения, развитие ситуации в регионе, а также политические перемены и развитие ситуации «на земле» в борьбе с терроризмом», — цитирует РИА Новости представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

В январе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен развивать отношения с Дамаском.

В том же месяце высокопоставленная правительственная делегация Сирии прибыла в Тегеран для обсуждения ситуации в регионе.

Делегацию возглавил премьер-министр САР Имад Хамис, также в неё вошли глава МИД Сирии Валид Муаллем и министр обороны Али Абдулла Айюб.

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