Зариф посетит Сирию для встречи с Асадом

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 20 апреля прибудет в Сирию, где проведёт встречу с сирийским лидером Башаром Асадом и главой МИД Валидом Муаллемом. Стороны обсудят ситуацию в САР и борьбу с терроризмом.

«В ходе этой однодневной поездки он обсудит с президентом Сирии Башаром Асадом и главой МИД Валидом Муаллемом двусторонние отношения, развитие ситуации в регионе, а также политические перемены и развитие ситуации «на земле» в борьбе с терроризмом», — цитирует РИА Новости представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

В январе президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен развивать отношения с Дамаском.

В том же месяце высокопоставленная правительственная делегация Сирии прибыла в Тегеран для обсуждения ситуации в регионе.

Делегацию возглавил премьер-министр САР Имад Хамис, также в неё вошли глава МИД Сирии Валид Муаллем и министр обороны Али Абдулла Айюб.