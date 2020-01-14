Рухани намерен укрепить отношения Ирана и Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран намерен развивать отношения с Дамаском. Об этом он сказал в ходе встречи с сирийским премьер-министром Имадом Хамисом.

«Намерение Ирана заключается в более серьёзном, чем когда-либо, развитии и укреплении отношений между Тегераном и Дамаском», — говорится в сообщении на сайте иранского президента.

Рухани также упомянул гибель генерала КСИР Касема Сулеймани, отметив, что его смерть стала утратой не только для Ирана, но и для всех стран региона.

Он заявил о необходимости продолжения сотрудничества Дамаска и Тегерана до тех пор, пока война в Сирии не будет окончена и сирийские беженцы не смогут вернуться домой.

Ранее высокопоставленная правительственная делегация Сирии прибыла в Тегеран для обсуждения ситуации в регионе.

Делегацию возглавил премьер-министр САР Имад Хамис, также в неё вошли глава МИД Сирии Валид Муаллем и министр обороны Али Абдулла Айюб.