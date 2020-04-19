Трамп оценил отношения США с Россией

Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.

«У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — заявил Трамп.

Он рассказал, что работал над заключением сделки с президентом России Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«Президент Путин вёл себя как настоящий джентльмен, и было очень важно сделать это (заключить сделку. — RT)», — добавил Трамп.

Ранее страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два года.