Трамп оценил отношения США с Россией

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Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.

«У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», — заявил Трамп.

Он рассказал, что работал над заключением сделки с президентом России Владимиром Путиным и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«Президент Путин вёл себя как настоящий джентльмен, и было очень важно сделать это (заключить сделку. — RT)», — добавил Трамп.

Ранее страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два года.

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