Трамп провёл переговоры с королём Бахрейна

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Американский лидер Дональд Трамп провёл переговоры с королём Бахрейна Хамадом ибн Исой аль-Халифом. Об этом сообщили в Белом доме.

«Президент и король обсудили последние события в глобальной борьбе с пандемией коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение.

Стороны заявили, что продолжат кооперацию по этому вопросу, как с точки зрения борьбы с самой пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, так и с её экономическими последствиями.

В Белом доме сообщили, что «король поблагодарил президента за его усилия по стабилизации мировых рынков нефти и защите рабочих мест в отрасли».

В свою очередь, Трамп «поблагодарил короля за решительную поддержку Бахрейном усилий по достижению мира на Ближнем Востоке и за размещение Пятого флота Соединённых Штатов».

Ранее страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два года.

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