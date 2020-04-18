Россия передала Сирии партию помощи для борьбы с коронавирусом

Россия передала Сирии первую партию помощи для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает SANA.

«Министерство здравоохранения получило медицинскую помощь из России, включающую в себя тесты по определению коронавируса, медикаменты для лечения заражённых, а также средства индивидуальной защиты медицинского персонала», — говорится в заявлении.

Отмечается, что помощь была передана в рамках особенных отношений между двумя дружественными государствами.

По данным агентства, в первой поставке, в частности, содержатся 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и 10 тыс. тестов для определения коронавируса.

Ранее посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что сирийская сторона обратилась к российской с просьбой предоставить защитные средства и оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.