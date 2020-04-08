Сирия попросила Россию предоставить средства для борьбы с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Сирия обратилась в Министерство здравоохранения России с просьбой предоставить оборудование для обнаружения коронавируса, а также защитные костюмы и оборудование для проведения анализов и обследования, чтобы помочь сирийскому народу справиться с коронавирусом», — указал дипломат.
Ранее сообщалось, что в Университетском госпитале в сирийском Алеппо открыли специальное отделение для заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.