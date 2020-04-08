Сирия попросила Россию предоставить средства для борьбы с COVID-19

Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что сирийская сторона обратилась к российской с просьбой предоставить защитные средства и оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сирия обратилась в Министерство здравоохранения России с просьбой предоставить оборудование для обнаружения коронавируса, а также защитные костюмы и оборудование для проведения анализов и обследования, чтобы помочь сирийскому народу справиться с коронавирусом», — указал дипломат.

Ранее сообщалось, что в Университетском госпитале в сирийском Алеппо открыли специальное отделение для заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.