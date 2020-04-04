В Алеппо в госпитале открыли отделение для заражённых коронавирусом
- globallookpress.com
«У нас уже готовы 50 коек для больных коронавирусом. Также мы подготовили 18 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких», — сообщил врач Мунаф Шарбаджи.
Шарбаджи заявил, что в настоящий момент в Алеппо «нет ни одного случая заболевания».
«Но мы должны быть готовы к худшему варианту развития событий», — отметил он.
Согласно данным сирийского Минздрава, общее число заражённых коронавирусом в Сирии составляет 16 человек.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.