В Алеппо в госпитале открыли отделение для заражённых коронавирусом

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В Университетском госпитале в сирийском Алеппо открыли специальное отделение для заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.
В Алеппо в госпитале открыли отделение для заражённых коронавирусом
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«У нас уже готовы 50 коек для больных коронавирусом. Также мы подготовили 18 аппаратов для искусственной вентиляции лёгких», — сообщил врач Мунаф Шарбаджи.

Шарбаджи заявил, что в настоящий момент в Алеппо «нет ни одного случая заболевания».

«Но мы должны быть готовы к худшему варианту развития событий», — отметил он.

Согласно данным сирийского Минздрава, общее число заражённых коронавирусом в Сирии составляет 16 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

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