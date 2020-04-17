Путин провёл разговор с Макроном
- Reuters
«В ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Франции мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Макрон поблагодарил за содействие в вопросах возвращения французов на родину.
Обсуждалась возможность организации встречи лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН в формате видеоконференции.
Кроме того, президенты обсудили конфликт на Украине.
Ранее американский президент Дональд Трамп провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждался скорый созыв лидеров стран — постоянных членов СБ ООН на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.