Минздрав ФРГ заявил о взятии вспышки коронавируса под контроль

Министерство здравоохранения Германии считает, что вспышка коронавируса в стране поддаётся контролю. Такое заявление сделал глава ведомства Йенс Шпан.

«Число заражений снизилось, вспышка по состоянию на сегодня поддаётся контролю. Нахожу весьма воодушевляющим, что начиная с 12 апреля больше людей выздоравливают, чем заражаются», — цитирует его РИА Новости.

Шпан добавил, что в настоящее время в Германии более 80 тыс. выздоровевших при около 130 тыс. заражённых.

Ранее главы российского и германского МИД Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили ситуацию в мире, а также в России и Германии в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.