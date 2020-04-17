Минздрав ФРГ заявил о взятии вспышки коронавируса под контроль

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Министерство здравоохранения Германии считает, что вспышка коронавируса в стране поддаётся контролю. Такое заявление сделал глава ведомства Йенс Шпан.
Минздрав ФРГ заявил о взятии вспышки коронавируса под контроль
  • Reuters

«Число заражений снизилось, вспышка по состоянию на сегодня поддаётся контролю. Нахожу весьма воодушевляющим, что начиная с 12 апреля больше людей выздоравливают, чем заражаются», — цитирует его РИА Новости.

Шпан добавил, что в настоящее время в Германии более 80 тыс. выздоровевших при около 130 тыс. заражённых.

Ранее главы российского и германского МИД Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили ситуацию в мире, а также в России и Германии в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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