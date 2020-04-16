Лавров и Маас обсудили ситуацию с коронавирусом

Глава российского МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас обсудили ситуацию в мире, а также в России и Германии в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны «были едины во мнении о необходимости объединения усилий международного сообщества для борьбы с эпидемией и её распространением, о неприемлемости политизации темы коронавирусной инфекции».

Также министры обсудили положение дел «в урегулировании конфликта на Украине с акцентом на важность побуждения сторон к полному выполнению договорённостей, достигнутых в рамках нормандского формата и подлежащих практической реализации через механизмы контактной группы».

Лавров «привлёк внимание к конкретным примерам неконструктивных действий киевских властей, препятствующих всестороннему осуществлению минского «комплекса мер».

Министры договорились «учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств «нормандской четвёрки», дата которой будет дополнительно согласована».

Кроме того, стороны обсудили ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И сотрудничество стран в борьбе с распространением коронавируса.