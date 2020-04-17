В МИД назвали условие обсуждения с США российских гиперзвуковых систем

Россия сможет обсуждать с США свои системы гиперзвукового оружия только при условии комплексного обсуждения аналогичных американских проектов, в том числе в сфере глобальной системы ПРО и размещения оружия в космосе.

Об этом рассказал РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. Он подчеркнул, что российская сторона не уходит от разговора на тему новых российских систем, которые американцы именуют «экзотическими».

«Но хочу обратить особое внимание на то, что мы эти системы будем обсуждать не в вакууме, они не являются просто темой для обсуждения независимо ни от каких других обстоятельств. Наоборот: условием нашего согласия на начало разговора, неотменимым и жёстким условием начала разговора по этим системам является согласие США вести предметный разговор по тем их американским программам и проектам, которые вызывают у нас озабоченность», — рассказал Рябков.

Замминистра пояснил, что речь идёт в том числе о программе молниеносного или быстрого глобального удара.

Он добавил, что разговор о стратегической стабильности может быть только комплексным.

Ранее в МИД России сообщили о приостановке инспекции по СНВ-III по согласованию сторон из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В марте Пентагон заявил, что в США успешно испытали планирующий гиперзвуковой блок.