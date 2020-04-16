Прилетевший из Майами россиянин прокомментировал ситуацию с пандемией в США

Один из пассажиров спецрейса из США прокомментировал ситуацию с пандемией в Майами.

«В супермаркеты пускают по очереди и только в масках, чтобы внутри находилось одновременно не больше 50 человек. Организован маршрут между полками — все движутся в одну сторону», — заявил Вячеслав в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, менеджеры следят за соблюдением правил.

Он также рассказал, что в Майами тесты на коронавирус делают только в двух местах и только из автомобилей.

«Подъезжаешь, опускаешь окно, берут анализы, уезжаешь. Очередь из авто была на два-три часа. Результаты получаешь в течение двух дней», — пояснил россиянин.

В марте член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor прокомментировала меры по противодействию распространению коронавируса в Москве.