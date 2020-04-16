Вирусолог прокомментировал сообщения о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал сообщение о том, что первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
Вирусолог прокомментировал сообщения о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
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«Сам по себе этот факт не является доказательством искусственного происхождения коронавируса, и для борьбы с ним это не даст ровным счётом ничего», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, установить первого заболевшего, с которого началось распространение, в нынешних условиях чрезвычайно трудно.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что вирус передался человеку от летучей мыши, при этом нулевым пациентом стал работник лаборатории, который затем «оказался среди населения Ухани».

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