В НАТО призвали оценить случаи сбора сведений о военных в виртуальной среде

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Марта Литвинова
В НАТО предлагают изучить случаи использования виртуальной среды «государственными и негосударственными субъектами» для сбора информации, в котором задействуют военнослужащих альянса. Об этом говорится в новой заявке на исследование Научно-технической организации НАТО, с текстом которой ознакомился RT.
В НАТО призвали оценить случаи сбора сведений о военных в виртуальной среде
  • Reuters

Как подчёркивается в документе, в виртуальной среде ведётся поиск и сбор критически важной информации, а также совершаются попытки «обманным путём использовать военнослужащих для получения доступа к служебным и личным сетям и устройствам» с целью достижения военной, политической и экономической выгоды.

Так, в заявке указывается, что подобной деятельностью якобы занимается Россия, которая упоминается в контексте событий на Украине. При этом Москва неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине.

Также в документе предлагается провести обмен «результатами актуальных исследований в области психологии личности и подверженности влиянию с акцентом на взаимодействие в сети и сетевое окружение».

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