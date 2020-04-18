В НАТО призвали оценить случаи сбора сведений о военных в виртуальной среде

В НАТО предлагают изучить случаи использования виртуальной среды «государственными и негосударственными субъектами» для сбора информации, в котором задействуют военнослужащих альянса. Об этом говорится в новой заявке на исследование Научно-технической организации НАТО, с текстом которой ознакомился RT.

Как подчёркивается в документе, в виртуальной среде ведётся поиск и сбор критически важной информации, а также совершаются попытки «обманным путём использовать военнослужащих для получения доступа к служебным и личным сетям и устройствам» с целью достижения военной, политической и экономической выгоды.

Так, в заявке указывается, что подобной деятельностью якобы занимается Россия, которая упоминается в контексте событий на Украине. При этом Москва неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине.

Также в документе предлагается провести обмен «результатами актуальных исследований в области психологии личности и подверженности влиянию с акцентом на взаимодействие в сети и сетевое окружение».