В НАТО призвали оценить случаи сбора сведений о военных в виртуальной среде
- Reuters
Как подчёркивается в документе, в виртуальной среде ведётся поиск и сбор критически важной информации, а также совершаются попытки «обманным путём использовать военнослужащих для получения доступа к служебным и личным сетям и устройствам» с целью достижения военной, политической и экономической выгоды.
Так, в заявке указывается, что подобной деятельностью якобы занимается Россия, которая упоминается в контексте событий на Украине. При этом Москва неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине.
Также в документе предлагается провести обмен «результатами актуальных исследований в области психологии личности и подверженности влиянию с акцентом на взаимодействие в сети и сетевое окружение».