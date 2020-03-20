Шойгу: НАТО увеличило интенсивность воздушной разведки у границ России

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об увеличении на 20% интенсивности воздушной разведки у границ государства со стороны НАТО за 2019 год.
Шойгу: НАТО увеличило интенсивность воздушной разведки у границ России
  • РИА Новости

В ходе заседания коллегии Минобороны глава военного ведомства отметил, что страны НАТО наращивают военное присутствие у границ России на юго-западном стратегическом направлении.

«Военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной. Стремясь блокировать участие России в решении глобальных и региональных проблем, ряд стран используют любые предлоги для наращивания военного присутствия вблизи наших границ», — цитирует РИА Новости Шойгу.

По словам министра обороны, авиация североатлантического альянса с начала года выполнила более 80 разведывательных полётов вдоль российских границ.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров заявил о наращивании потенциала НАТО у российских границ, что, по его словам, ведёт к росту напряжённости.

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