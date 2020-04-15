Почти 280 россиян вылетели на родину из США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что 278 россиян вылетели спецрейсом из Нью-Йорка.
Почти 280 россиян вылетели на родину из США
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Из Нью-Йорка вылетел борт на Питер и Москву. По информации Минтранса, рейс SU103 по маршруту Нью-Йорк — Пулково — Шереметьво отправлен», — написала дипломат в Facebook.

Захарова уточнила, что на борту находятся 19 детей и 15 младенцев.

«В Пулково выходят 59 пассажиров, из них три ребёнка и три младенца. В Шереметьево направляются 219 пассажиров, из них 16 детей и 12 младенцев», — добавила она.

Ранее сообщалось, что правительство России установило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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