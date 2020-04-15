Врач рассказал о вреде алкоголя при коронавирусе

Врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан в интервью РИА Новости рассказал, что употребление алкоголя при заражении коронавирусом окажет лишь дополнительную нагрузку на печень, но не «продезинфицирует лёгкие».

Он ответил на вопрос, полезно ли употребление крепкого алкоголя в профилактических целях от коронавируса. Каплан призвал взвесить все риски, отметив, что коронавирус, как и другие болезни, оказывает нагрузку на все органы.

По его словам, во время борьбы организма с вирусом печень «отфильтровывает побочные продукты этой борьбы».

«Вы хотите создать дополнительную нагрузку для вашей печени? Да, принятие алкоголя внутрь дезинфицирует ваш рот и, может быть, горло, но это единственная площадь дезинфекции. Спирт не продезинфицирует ваши лёгкие», — сказал он.

Также врач рекомендовал использовать раствор воды с содой для полоскания горла.

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