От коронавируса умер служивший на авианосце ВМС США моряк
- Reuters
Об этом говорится в пресс-релизе ВМС.
«Служивший на авианосце Theodore Roosevelt моряк, который был переведён в отделение интенсивной терапии госпиталя ВМС США на Гуаме 9 апреля, умер 13 апреля от осложнений, связанных с COVID-19», — говорится в заявлении.
Имя скончавшегося не раскрывается.
В ВМС отметили, что 30 марта у моряка был выявлен коронавирус, мужчина был отправлен в больницу на Гуаме.
Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.