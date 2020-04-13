От коронавируса умер служивший на авианосце ВМС США моряк

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Проходивший службу на авианосце ВМС США Theodore Roosevelt моряк, переведённый в отделение интенсивной терапии, умер от коронавирусной инфекции COVID-19.
От коронавируса умер служивший на авианосце ВМС США моряк
  • Reuters

Об этом говорится в пресс-релизе ВМС.

«Служивший на авианосце Theodore Roosevelt моряк, который был переведён в отделение интенсивной терапии госпиталя ВМС США на Гуаме 9 апреля, умер 13 апреля от осложнений, связанных с COVID-19», — говорится в заявлении.

Имя скончавшегося не раскрывается.

В ВМС отметили, что 30 марта у моряка был выявлен коронавирус, мужчина был отправлен в больницу на Гуаме.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 550.

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