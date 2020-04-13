В Белом доме рассказали детали телефонного разговора Трампа и Путина

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Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за сотрудничество в сокращении нефтедобычи для стабилизации мировых энергетических рынков. Об этом сообщил Белый дом.

«Президент Трамп приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков», — отметили в пресс-службе.

В Белом доме также сообщили, что Трамп по телефону выразил благодарность королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

Вечером 12 апреля Путин, Трамп и саудовский король провели совместные телефонные переговоры, в ходе которых поддержали заключённую странами ОПЕК+ сделку о сокращении добычи нефти с 1 мая 2020 года.

Позднее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп провели отдельный телефонный разговор для обсуждения ситуации на нефтяных рынках.

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