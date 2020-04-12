Путин провёл отдельные телефонные переговоры с Трампом

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Президент России Владимир Путин провёл отдельные телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на нефтяных рынках.
Путин провёл отдельные телефонные переговоры с Трампом
  • © РИА Новости / Reuters

«Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Ещё раз отмечено большое значение сделки в формате ОПЕК+ о снижении нефтедобычи», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонные переговоры с Трампом и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которых стороны поддержали заключённую странами ОПЕК+ сделку о сокращении добычи нефти с 1 мая 2020 года.

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