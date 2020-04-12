Путин обсудил с саудовским королём и Трампом сделку ОПЕК+
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«Лидерами была поддержана достигнутая в рамках ОПЕК+ договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны условились продолжать контакты. В Кремле подтвердили, что договорённость о сокращении добычи нефти вступает в силу.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.