Путин обсудил с саудовским королём и Трампом сделку ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которых стороны поддержали заключённую странами ОПЕК+ сделку о сокращении добычи нефти с 1 мая 2020 года.

«Лидерами была поддержана достигнутая в рамках ОПЕК+ договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны условились продолжать контакты. В Кремле подтвердили, что договорённость о сокращении добычи нефти вступает в силу.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.