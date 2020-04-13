В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат

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Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.

Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv.

Исследователи выявили снижение репликационной активности возбудителя COVID-19 после воздействия нелфинавира на частицы вируса.

«Данные результаты показывают, что нелфинавир может быть потенциальным препаратом для лечения COVID-19 и его эффективность следует проверить на пациентах с коронавирусом», — говорится в комментарии.

Ранее в ФМБА России доказали противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя COVID-19.

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