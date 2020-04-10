Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447 человек.

Об этом говорится в заявлении командования Военно-морских сил США.

«По состоянию на 10 апреля 92% членов экипажа Theodore Roosevelt протестированы на COVID-19, зафиксировано 447 положительных и 3248 отрицательных результатов. 3155 членов команды покинули корабль», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у около 100 членов экипажа на американском атомном авианосце Theodore Roosevelt выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Командир корабля Бретт Крозье был вынужден оставить свою должность, так как его рапорт о распространении инфекции попал в СМИ.