Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447

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Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447 человек.
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447
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  • © Official U.S. Navy Page

Об этом говорится в заявлении командования Военно-морских сил США.

«По состоянию на 10 апреля 92% членов экипажа Theodore Roosevelt протестированы на COVID-19, зафиксировано 447 положительных и 3248 отрицательных результатов. 3155 членов команды покинули корабль», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у около 100 членов экипажа на американском атомном авианосце Theodore Roosevelt выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Командир корабля Бретт Крозье был вынужден оставить свою должность, так как его рапорт о распространении инфекции попал в СМИ. 

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