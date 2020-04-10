Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447
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Об этом говорится в заявлении командования Военно-морских сил США.
«По состоянию на 10 апреля 92% членов экипажа Theodore Roosevelt протестированы на COVID-19, зафиксировано 447 положительных и 3248 отрицательных результатов. 3155 членов команды покинули корабль», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что у около 100 членов экипажа на американском атомном авианосце Theodore Roosevelt выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Командир корабля Бретт Крозье был вынужден оставить свою должность, так как его рапорт о распространении инфекции попал в СМИ.