США не будут возвращать в порт атомный авианосец Theodore Roosevelt

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей в ходе брифинга в Белом доме заявил, что атомный авианосец Theodore Roosevelt, у членов экипажа которого выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, не будут возвращать в порт.

По его словам, в ситуации c Theodore Roosevelt «был достигнут большой прогресс в проведении тестирования среди членов экипажа и возвращении людей с корабля».

«Мы нарастим усилия в проведении тестирования. Мы проведём это быстро. Авианосец полностью (выполняет свои функции. — RT), он остаётся», — цитирует его ТАСС.

Ранее и. о. министра ВМС США Томас Модли сообщил, что с авианосца Theodore Roosevelt будут сняты 2700 человек из-за коронавируса.

По его словам, COVID-19 выявлен у 93 членов экипажа корабля.