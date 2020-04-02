США не будут возвращать в порт атомный авианосец Theodore Roosevelt
По его словам, в ситуации c Theodore Roosevelt «был достигнут большой прогресс в проведении тестирования среди членов экипажа и возвращении людей с корабля».
«Мы нарастим усилия в проведении тестирования. Мы проведём это быстро. Авианосец полностью (выполняет свои функции. — RT), он остаётся», — цитирует его ТАСС.
Ранее и. о. министра ВМС США Томас Модли сообщил, что с авианосца Theodore Roosevelt будут сняты 2700 человек из-за коронавируса.
По его словам, COVID-19 выявлен у 93 членов экипажа корабля.