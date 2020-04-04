Около 600 французских военных заразились коронавирусом

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Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что около 600 французских военнослужащих заразились коронавирусом COVID-19.
Около 600 французских военных заразились коронавирусом
  • Reuters

«Примерно 600 наших военных заразились COVID-19. Это соответствует масштабу, ведь он изменяется. Мы внимательно следим за ситуацией и соответствующим образом приспосабливаем боевые порядки», — заявила она в интервью изданию Progres.

Она отметила, что состояние боевой готовности Франции затронуто не было.

Во Франции число умерших от коронавируса превысило 6,5 тыс., общее число заразившихся в стране достигло 64 338.

Ранее сообщалось, что у около 100 членов экипажа на американском атомном авианосце Theodore Roosevelt выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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