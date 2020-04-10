В Британии рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Джонсона
- Reuters
«Премьер-министр может немного ходить в промежутках между периодами отдыха в рамках лечения, способствующего его выздоровлению», — цитирует РИА Новости представителя канцелярии.
По его словам, Джонсон «говорит с врачами и благодарит всех медиков за невероятную заботу о нём».
«Его мысли со всеми, кого коснулась эта ужасная болезнь», — добавил он.
Ранее Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.
В начале апреля стало известно о госпитализации Джонсона по совету лечащего врача.