В Британии рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Джонсона

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Премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, уже немного ходит по палате, общается с врачами. Об этом заявили в канцелярии премьера.
В Британии рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Джонсона
  • Reuters

«Премьер-министр может немного ходить в промежутках между периодами отдыха в рамках лечения, способствующего его выздоровлению», — цитирует РИА Новости представителя канцелярии.

По его словам, Джонсон «говорит с врачами и благодарит всех медиков за невероятную заботу о нём».

«Его мысли со всеми, кого коснулась эта ужасная болезнь», — добавил он.

Ранее Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

В начале апреля стало известно о госпитализации Джонсона по совету лечащего врача.

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