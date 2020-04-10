Британия призвала ООН отреагировать на доклад ОЗХО о химатаках в Сирии

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МИД Великобритании призвал Совет Безопасности ООН «решительно» отреагировать на представленный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) доклад по химическим атакам в Сирии в марте 2017 года.

«Великобритания призывает все страны — участницы КХО, Совет Безопасности ООН и другие организации решительно отреагировать и привлечь виновных к ответственности», — говорится в коммюнике.

В британском МИД назвали представленные в докладе ОЗХО выводы «не оставляющими сомнения» в нарушении Сирией обязательств в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КХО).

В МИД России, в свою очередь, отметили, что доклад ОЗХО по химатакам в Сирии носит заказной характер и, возможно, был составлен под давлением стран Запада.

8 апреля ОЗХО опубликовала доклад по расследованию химатак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следователей, авиаудары в провинции Хама с использованием хлорина и зарина выполнялись сирийскими ВВС.

В январе Россия на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

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