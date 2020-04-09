В МИД отметили заказной характер доклада ОЗХО по химатакам в Сирии

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Доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химическим атакам в Сирии в марте 2017 года носит заказной характер и, возможно, был составлен под давлением стран Запада.
В МИД отметили заказной характер доклада ОЗХО по химатакам в Сирии
  • РИА Новости

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Основной вывод этого документа, а он, очевидно, был свёрстан по заказу и, может быть, при политическом давлении стран Запада, сводится к следующему тезису: «есть разумные основания полагать» — это цитата — «что во всех трёх случаях имело место применение химического оружия сирийской правительственной авиацией, а соответствующие приказы  поступали непосредственно от командования ВВС Сирии». Вот это «есть разумные основания полагать» в документе международной организации, которая проводила работу на протяжении нескольких лет, видеть просто дико», — сказала она.

Она отметила, что в подобных вопросах «не может быть половинчатости».

«Чем вы занимались там в ОЗХО, если вы говорите о том, что у вас через пару лет есть «разумные основания полагать»? В этих вопросах не может быть половинчатости, если вы выпускаете доклад, а если вы что-то утверждаете, вы должны предоставить факты», — указала представитель российского министерства.

8 апреля ОЗХО опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Как сообщало РИА Новости, согласно выводам следователей, авиаудары в провинции Хама с использованием хлорина и зарина выполнялись сирийскими ВВС.

В январе Россия на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

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