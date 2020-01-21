Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил на Совбезе показания жителей сирийского города.
Согласно показанию свидетелей, существуют неоспоримые доказательства того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована, отметил Григорьев.
Как сообщает РИА Новости, он зачитал ряд расшифровок разговоров с местными жителями, которые отмечали, что в госпиталь в Думе не поступали люди, пострадавшие от химатак.
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на заседании Совбеза, призвал организовать брифинг с участием экспертов Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии, работавших по инциденту в Думе.
Ранее Шульгин заявлял, что западные страны намеренно скрывают детали «химатаки» в сирийском городе Дума.