Российская сторона на заседании Совета безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе, которое произошло в 2018 году.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил на Совбезе показания жителей сирийского города.

Согласно показанию свидетелей, существуют неоспоримые доказательства того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована, отметил Григорьев.

Как сообщает РИА Новости, он зачитал ряд расшифровок разговоров с местными жителями, которые отмечали, что в госпиталь в Думе не поступали люди, пострадавшие от химатак.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на заседании Совбеза, призвал организовать брифинг с участием экспертов Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии, работавших по инциденту в Думе.

Ранее Шульгин заявлял, что западные страны намеренно скрывают детали «химатаки» в сирийском городе Дума.