Посольство назвало число застрявших в Аргентине россиян

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Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов сообщил, что около 150 россиян ждут возможности покинуть Аргентину.
Посольство назвало число застрявших в Аргентине россиян
  • Reuters

«Общее количество наших застрявших здесь туристов — в районе 150», — цитирует ТАСС Феоктистова.

По его словам, «цифра постоянно плавает, потому что периодически появляются новые обращения, а некоторые люди принимают решение, что им проще дождаться окончания карантина здесь».

Он сообщил, что «подавляющее большинство людей здесь имеют обратные билеты и подпадают под критерии, необходимые для оказания им материальной помощи».

«Они активно заполняют новые формы (обращения за помощью. — RT), а ряд из них уже получили эту социальную помощь, обещанную правительством», — рассказал Феоктистов. 

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что заполнено более 35 тыс. форм на вывоз россиян в Россию из-за границы.

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