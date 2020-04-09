Стал известен график вывозных рейсов россиян из-за границы до 13 апреля
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Минтранса.
Отмечается, что 10 апреля авиакомпания «Аэрофлот» должна выполнить два рейса. Так, в Санкт-Петербург из Пхукета «прибудет около 200 россиян», после этот же борт перелетит в Москву, куда «планируется доставить ещё 50 человек».
Также с Кипра в Шереметьево должны прибыть 250 человек.
11 апреля из Анталии и Бангкока в Москву авиакомпания «Аэрофлот» «планирует привезти около 550 россиян».
12 апреля два рейса из Токио и Гоа.
13 апреля из Подгорицы планируется привезти около 250 человек, из Мадрида — 250.
Также сообщается, что Росавиацией сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что заполнено более 35 тыс. форм на вывоз россиян в Россию из-за границы.