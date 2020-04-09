Стал известен график вывозных рейсов россиян из-за границы до 13 апреля

График вывозных рейсов россиян из-за границы до 13 апреля согласован оперативным штабом российского правительства по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Минтранса.

Отмечается, что 10 апреля авиакомпания «Аэрофлот» должна выполнить два рейса. Так, в Санкт-Петербург из Пхукета «прибудет около 200 россиян», после этот же борт перелетит в Москву, куда «планируется доставить ещё 50 человек».

Также с Кипра в Шереметьево должны прибыть 250 человек.

11 апреля из Анталии и Бангкока в Москву авиакомпания «Аэрофлот» «планирует привезти около 550 россиян».

12 апреля два рейса из Токио и Гоа.

13 апреля из Подгорицы планируется привезти около 250 человек, из Мадрида — 250.

Также сообщается, что Росавиацией сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что заполнено более 35 тыс. форм на вывоз россиян в Россию из-за границы.