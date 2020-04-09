Мишустин рассказал о ходе вывоза россиян из-за границы
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Он отметил, что поручал Министерству цифрового развития запустить на сайте госуслуг специальную форму, где можно предоставить о себе все сведения.
По его словам, она была запущена 4 апреля.
«На сегодняшнее утро заполнено более 35 тыс. форм. С учётом того, что одна форма предоставляется на одну семью, то людей гораздо больше», — цитирует РИА Новости Мишустина.
Он подчеркнул, что «все, кто хочет, должны получить возможность вернуться на родину».
«Это большая работа, которой мы занимаемся ежедневно», — отметил он.
Премьер сообщил, что стран, «откуда предстоит организовать перелёты, много».
«Часть наших граждан находятся в разных местах в этих странах: кто-то живёт рядом с аэропортом, а кому-то ещё несколько часов туда добираться. В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь, инфраструктуру, поэтому приоритет отдаётся тем, кто уехал из России в 2020 году», — заявил Мишустин.
Ранее в Министерстве транспорта России рассказали об условиях эвакуации россиян из-за границы.