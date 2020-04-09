Мишустин рассказал о ходе вывоза россиян из-за границы

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что заполнено более 35 тыс. форм на вывоз россиян в Россию из-за границы.

Он отметил, что поручал Министерству цифрового развития запустить на сайте госуслуг специальную форму, где можно предоставить о себе все сведения.

По его словам, она была запущена 4 апреля.

«На сегодняшнее утро заполнено более 35 тыс. форм. С учётом того, что одна форма предоставляется на одну семью, то людей гораздо больше», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Он подчеркнул, что «все, кто хочет, должны получить возможность вернуться на родину».

«Это большая работа, которой мы занимаемся ежедневно», — отметил он.

Премьер сообщил, что стран, «откуда предстоит организовать перелёты, много».

«Часть наших граждан находятся в разных местах в этих странах: кто-то живёт рядом с аэропортом, а кому-то ещё несколько часов туда добираться. В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь, инфраструктуру, поэтому приоритет отдаётся тем, кто уехал из России в 2020 году», — заявил Мишустин.

Ранее в Министерстве транспорта России рассказали об условиях эвакуации россиян из-за границы.