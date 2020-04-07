Минтранс назвал условия эвакуации россиян из-за границы

В Министерстве транспорта России рассказали об условиях эвакуации россиян из-за границы.

Как говорится на сайте ведомства, россиянам с иностранными авиабилетами для вылета домой придётся доплатить €200—400.

«Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелёта. Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить €200 за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и €400 — в случае дальних авиаперелётов. Предусмотрены скидки для детей», — говорится в заявлении.

Вместе с этим министерство указало, что россияне с неиспользованными билетами российских перевозчиков будут приняты на спецрейсы бесплатно.

«Российские компании впоследствии осуществят между собой взаимозачёты», — указали в ведомстве.

Отмечается, что с иностранными компаниями пассажир будет решать вопросы компенсации за невыполненную перевозку в индивидуальном порядке.

Ранее Минтранс назвал число желающих вернуться на родину россиян.