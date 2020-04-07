Минтранс назвал условия эвакуации россиян из-за границы
- АГН «Москва»
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Как говорится на сайте ведомства, россиянам с иностранными авиабилетами для вылета домой придётся доплатить €200—400.
«Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелёта. Если у них есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить €200 за человека при перевозке из пунктов вылета в Европе и €400 — в случае дальних авиаперелётов. Предусмотрены скидки для детей», — говорится в заявлении.
Вместе с этим министерство указало, что россияне с неиспользованными билетами российских перевозчиков будут приняты на спецрейсы бесплатно.
«Российские компании впоследствии осуществят между собой взаимозачёты», — указали в ведомстве.
Отмечается, что с иностранными компаниями пассажир будет решать вопросы компенсации за невыполненную перевозку в индивидуальном порядке.
Ранее Минтранс назвал число желающих вернуться на родину россиян.