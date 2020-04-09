Спецрейс вывез граждан США из России

Специальный чартерный рейс вывез граждан США из России. Об этом сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

«Посольство США сообщает, что наш специальный чартерный рейс покинул Москву. Мы благодарим всех, кто помог нашим согражданам вернуться домой в это сложное время. Мы желаем всем пассажирам удачной дороги и счастливого, благополучного воссоединения с семьями и друзьями», — написала она в Twitter.

6 апреля Росс сообщила об организации специальных чартерных рейсов для вывоза американских граждан из России.

Вместе с этим дипломат отметила, что данные рейсы не прямые, а с пересадкой в Лондоне, откуда будут направляться «в один из шести городов США».